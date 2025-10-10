Après les caisses automatiques, les bureaux de dentistes et les cliniques se dotent désormais de réceptionnistes virtuelles, affichées sur écran via Zoom.
Cette tendance, révélatrice à la fois de la pénurie de main-d'œuvre et de l'essor du télétravail, soulève toutefois un profond malaise chez les clients, qui voient l'expérience humaine s'effacer au profit de la productivité.
Êtes-vous pour ou contre?
Écoutez Fadwa Lapierre, chroniqueuse au 98,5 FM, parler de ce phénomène, vendredi, à La commission.
«Est-ce qu'on est un peu responsable de ça parce qu'on aime tellement le télétravail? On ne veut plus sortir de la maison, là ça devient qu'on a le gros bout du bâton... mais je me dis l'accueil, si on enlève l'accueil, il reste quoi? C'est quand même frappant.»