Société
Télétravail

Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?

par 98.5

0:00
8:57

Entendu dans

La commission

le 10 octobre 2025 14:51

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Après les caisses automatiques, les bureaux de dentistes et les cliniques se dotent désormais de réceptionnistes virtuelles, affichées sur écran via Zoom. 

Cette tendance, révélatrice à la fois de la pénurie de main-d'œuvre et de l'essor du télétravail, soulève toutefois un profond malaise chez les clients, qui voient l'expérience humaine s'effacer au profit de la productivité.

Êtes-vous pour ou contre?

Écoutez Fadwa Lapierre, chroniqueuse au 98,5 FM, parler de ce phénomène, vendredi, à La commission.

«Est-ce qu'on est un peu responsable de ça parce qu'on aime tellement le télétravail? On ne veut plus sortir de la maison, là ça devient qu'on a le gros bout du bâton... mais je me dis l'accueil, si on enlève l'accueil, il reste quoi? C'est quand même frappant.»

Fadwa Lapierre

