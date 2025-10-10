Après les caisses automatiques, les bureaux de dentistes et les cliniques se dotent désormais de réceptionnistes virtuelles, affichées sur écran via Zoom.

Cette tendance, révélatrice à la fois de la pénurie de main-d'œuvre et de l'essor du télétravail, soulève toutefois un profond malaise chez les clients, qui voient l'expérience humaine s'effacer au profit de la productivité.

Êtes-vous pour ou contre?

Écoutez Fadwa Lapierre, chroniqueuse au 98,5 FM, parler de ce phénomène, vendredi, à La commission.