Politique fédérale
VIA Rail

Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 10 octobre 2025 13:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé. / Adobe Stock

Le Bloc québécois part en croisade pour exiger que VIA Rail reprenne immédiatement son service de train de passagers en Gaspésie.

Le Québec a déjà investi 355 millions de dollars pour remettre la voie ferrée à neuf entre Matapédia et Port-Daniel.

Le Bloc dénonce ce qu’il perçoit comme un « manque de considération et de respect » de VIA Rail envers les Gaspésiens.

L’argument est que l’entreprise, qui reçoit 1,3 milliard de dollars de fonds publics fédéraux, a le mandat d’assurer des liaisons régionales qu’elle offre partout ailleurs au Canada.

Écoutez Alexis Deschênes, député de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj, en parler au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On lui donne des fonds publics, soit d'assurer des liaisons régionales. VIA Rail le fait déjà pour les gens en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, mais on aimerait qu'ils le fassent aussi pour les Gaspésiens, parce qu'on a un rail qui est flambant neuf entre Matapédia et Port-Daniel.»

Alexis Deschênes

