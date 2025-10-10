Le Bloc québécois part en croisade pour exiger que VIA Rail reprenne immédiatement son service de train de passagers en Gaspésie.

Le Québec a déjà investi 355 millions de dollars pour remettre la voie ferrée à neuf entre Matapédia et Port-Daniel.

Le Bloc dénonce ce qu’il perçoit comme un « manque de considération et de respect » de VIA Rail envers les Gaspésiens.

L’argument est que l’entreprise, qui reçoit 1,3 milliard de dollars de fonds publics fédéraux, a le mandat d’assurer des liaisons régionales qu’elle offre partout ailleurs au Canada.

Écoutez Alexis Deschênes, député de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj, en parler au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.