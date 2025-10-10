Le Bloc québécois part en croisade pour exiger que VIA Rail reprenne immédiatement son service de train de passagers en Gaspésie.
Le Québec a déjà investi 355 millions de dollars pour remettre la voie ferrée à neuf entre Matapédia et Port-Daniel.
Le Bloc dénonce ce qu’il perçoit comme un « manque de considération et de respect » de VIA Rail envers les Gaspésiens.
L’argument est que l’entreprise, qui reçoit 1,3 milliard de dollars de fonds publics fédéraux, a le mandat d’assurer des liaisons régionales qu’elle offre partout ailleurs au Canada.
Écoutez Alexis Deschênes, député de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj, en parler au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On lui donne des fonds publics, soit d'assurer des liaisons régionales. VIA Rail le fait déjà pour les gens en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, mais on aimerait qu'ils le fassent aussi pour les Gaspésiens, parce qu'on a un rail qui est flambant neuf entre Matapédia et Port-Daniel.»