 Aller au contenu
Société
Autonomie des enfants

Des enseignants obligés de changer des couches à la maternelle

par 98.5

0:00
27:38

Entendu dans

La commission

le 10 octobre 2025 13:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des enseignants obligés de changer des couches à la maternelle
Des enseignants sont obligés de changer des couches à la maternelle. / Adobe Stock

Un article de Radio-Canada expose une problématique croissante dans les écoles de la région de Trois-Rivières: l'augmentation du nombre d'enfants d'âge préscolaire qui ne sont pas propres à leur arrivée en classe. 

L'éducatrice spécialisée Josée Filion nuance la situation en rappelant que l'apprentissage de la propreté peut s'étaler jusqu'à quatre ou cinq ans, et que l'arrivée de la maternelle quatre ans a changé la donne, l'onde de choc révèle surtout un changement dans les attentes parentales.

Écoutez Josée Filion, éducatrice spécialisée et copropriétaire de Nanny secours, parler de l'autonomie des enfants, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Mais plusieurs se demandent: Est-ce que les parents se déresponsabilisent? Est-ce vraiment le travail des ensengnants?

« Aujourd'hui, on ne voit plus ça comme un apprentissage. C'est un processus. Ça va aussi au-delà de leur autonomie. C'est physiologique, c'est cognitif parce que les enfants, ils comprennent c'est quoi le concept de de propreté, ils sont capables d'exprimer leurs besoins [...] Il y a quand même plein d'éléments qui sont liés à cette propreté et à cette autonomie là, pas juste de l'entraînement, c'est tout le rythme de l'enfant qui est en jeu. »

Josée Filion

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Parents toxiques: «Je suis déçu qu'on en soit rendu là» -Jean-Luc Brassard
Le Québec maintenant
Parents toxiques: «Je suis déçu qu'on en soit rendu là» -Jean-Luc Brassard
0:00
10:08
Quoi attendre de l'enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds?
Le Québec maintenant
Quoi attendre de l'enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds?
0:00
3:36

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une campagne électorale de qualité à Montréal
La bonne nouvelle du jour
Une campagne électorale de qualité à Montréal
Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
Télétravail
Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
Meilleures inventions depuis 2000: «Le Bixi a changé le visage des métropoles»
Classement du magazine «Time»
Meilleures inventions depuis 2000: «Le Bixi a changé le visage des métropoles»
Doit-on imposer des sanctions contre les parents toxiques dans les arénas?
Hausse des cas
Doit-on imposer des sanctions contre les parents toxiques dans les arénas?
Candidats proches des Hells Angels: quel recours pour Élections Québec?
Élections municipales 2025
Candidats proches des Hells Angels: quel recours pour Élections Québec?
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
VIA Rail
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
Droit à l'avortement dans la Constitution québécoise: des dérapages possibles?
Liberté de choix
Droit à l'avortement dans la Constitution québécoise: des dérapages possibles?
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
Sécurité routière
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie
Conflit de travail
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie
Les chauffeurs d'autobus de la STM pourraient déclencher une grève
Conflit de travail
Les chauffeurs d'autobus de la STM pourraient déclencher une grève
Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
La bonne nouvelle du jour
Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
«C'est un outil essentiel pour les personnes qui essaient de quitter le tabac»
Vapotage
«C'est un outil essentiel pour les personnes qui essaient de quitter le tabac»
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
Rafale de nouvelles
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques
Sécheresses au Québec
50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30