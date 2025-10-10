Un article de Radio-Canada expose une problématique croissante dans les écoles de la région de Trois-Rivières: l'augmentation du nombre d'enfants d'âge préscolaire qui ne sont pas propres à leur arrivée en classe.

L'éducatrice spécialisée Josée Filion nuance la situation en rappelant que l'apprentissage de la propreté peut s'étaler jusqu'à quatre ou cinq ans, et que l'arrivée de la maternelle quatre ans a changé la donne, l'onde de choc révèle surtout un changement dans les attentes parentales.

Écoutez Josée Filion, éducatrice spécialisée et copropriétaire de Nanny secours, parler de l'autonomie des enfants, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Mais plusieurs se demandent: Est-ce que les parents se déresponsabilisent? Est-ce vraiment le travail des ensengnants?