 Aller au contenu
Politique
Liberté de choix

Droit à l'avortement dans la constitution québécoise: des dérapages possibles?

par 98.5

0:00
8:25

Entendu dans

La commission

le October 10, 2025 1:02 PM

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Droit à l'avortement dans la constitution québécoise: des dérapages possibles?
Actuellement, le droit à l'avortement au Québec est protégé par une jurisprudence solide qui ne contient aucune restriction quant aux semaines ou aux conditions. / Adobe Stock

L'initiative du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, visant à enchâsser le droit à l'avortement dans la constitution québécoise est perçue par la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) comme un «très mauvais» et un «contre-intuitif» véhicule législatif.

L'argument principal, exposé par la coordonnatrice Jess Legault, est que légaliser, c'est légitimer le débat.

Actuellement, le droit à l'avortement au Québec est protégé par une jurisprudence solide qui ne contient aucune restriction quant aux semaines ou aux conditions.

Écoutez Jess Legault, coordonnatrice générale à la Fédération du Québec pour le planning des naissances, en parler, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement Legault souhaite légiférer sur le droit à l'avortement. «On est vraiment surprises de se retrouver moins d'un an plus tard, avec l'idée que ça pourrait être dans un projet de loi constitutionnelle», souligne Jess Legault.

«On a été consultés cet été avec plusieurs autres expertes dans la matière, et on ne nous a pas démontré que ce projet de loi constitutionnelle là n'a pas les mêmes risques qu'un projet de loi ordinaire. Surtout maintenant que, si c'est la loi des lois, comme on répète souvent, mais qui pourrait être amendée à simple majorité, on ne voit pas comment ce n'est pas aussi dangereux qu'un projet de loi ordinaire.»

Jess Legault

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
La commission
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
0:00
12:30
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
La commission
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
0:00
7:16

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
Sécurité routière
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie
Conflit de travail
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie
Les chauffeurs d'autobus de la STM pourraient déclencher une grève
Conflit de travail
Les chauffeurs d'autobus de la STM pourraient déclencher une grève
Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
La bonne nouvelle du jour
Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
«C'est un outil essentiel pour les personnes qui essaient de quitter le tabac»
Vapotage
«C'est un outil essentiel pour les personnes qui essaient de quitter le tabac»
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
Rafale de nouvelles
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques
Sécheresses au Québec
50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques
«Simon Jolin-Barrette fait comme si la condition canadienne n'existe pas»
Réaction au projet de constitution québécoise
«Simon Jolin-Barrette fait comme si la condition canadienne n'existe pas»
«C'est un outil constitutionnel pour nos spécificités et notre identité»
Projet de constitution pour le Québec
«C'est un outil constitutionnel pour nos spécificités et notre identité»
Fermeture d'une usine de Rio Tinto: 210 personnes perdront leur emploi
À Sorel-Tracy
Fermeture d'une usine de Rio Tinto: 210 personnes perdront leur emploi
«Peut-on avoir une clause grand-père pour les gens qui sont déjà ici?»
Travailleurs étrangers et industrie touristique
«Peut-on avoir une clause grand-père pour les gens qui sont déjà ici?»
Projet dysfonctionnel: «Le ministre Dubé s'est entêté» -Marc Tanguay
Transformation numérique de Santé Québec
Projet dysfonctionnel: «Le ministre Dubé s'est entêté» -Marc Tanguay
«Il y a des correctifs assez immédiats à apporter» -Martin McGuire
Le CH affronte les Red Wings à Détroit jeudi soir
«Il y a des correctifs assez immédiats à apporter» -Martin McGuire
Chiens dangereux: «Il faut un renforcement de la brigade canine» -Craig Sauvé
Candidat à la mairie de Montréal
Chiens dangereux: «Il faut un renforcement de la brigade canine» -Craig Sauvé
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 3:00 PM