Les mouvances financières de la Ligue nationale de hockey

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2025 18:22

Philippe Cantin
La saison 2025-2026 de la Ligue nationale de hockey s'est amorcée dans la foulée du contrat de deux ans pour 12,5 millions $ par année de Connor McDavid avec les Oilers d'Edmonton.

Écoutez Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du marketing et de la publicité, à ce sujet.

  • Une saison avec des revenus records de la LNH en 2024-2025;
  • Les stratégies salariales de joueurs comme Connor McDavid;
  • La reconduction de la convention collective jusqu’en 2030 et une hausse prévue du plafond salarial de 25 % sur trois ans;
  • L’impact des droits de diffusion, notamment l’incertitude concernant la diffusion en français au Québec.

