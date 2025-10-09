La saison 2025-2026 de la Ligue nationale de hockey s'est amorcée dans la foulée du contrat de deux ans pour 12,5 millions $ par année de Connor McDavid avec les Oilers d'Edmonton.
Écoutez Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du marketing et de la publicité, à ce sujet.
Les sujets discutés
- Une saison avec des revenus records de la LNH en 2024-2025;
- Les stratégies salariales de joueurs comme Connor McDavid;
- La reconduction de la convention collective jusqu’en 2030 et une hausse prévue du plafond salarial de 25 % sur trois ans;
- L’impact des droits de diffusion, notamment l’incertitude concernant la diffusion en français au Québec.