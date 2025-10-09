Résumé sportif de l'actualité politique

«Le duo de la semaine Carney-Trump. Nous étions sur le point d'assister à une bromance entre les deux hommes. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir Mark Carney et Donald Trump souriants dans le Bureau ovale. Pour le premier ministre canadien au Bureau ovale, c'était son deuxième test. Il a réussi ce deuxième test. C'est loin d'être facile de manœuvrer dans un environnement aussi imprévisible que celui entourant la Maison-Blanche actuellement.»