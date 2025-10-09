Qui est responsable?

Une violente attaque de chiens agressifs est survenue mercredi matin à Montréal sur une femme dans la quarantaine, entraînant l’abattage de deux chiens et une hospitalisation.

Il y a eu une hausse de 26 % des incidents canins en trois ans.

À quoi est lié ce fléau?

Quelles sont les solutions proposées pour éviter de tels incidents à l'avenir?

