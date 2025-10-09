 Aller au contenu
Qui est responsable?

Une hausse de 26% des incidents canins en trois ans

le 9 octobre 2025 16:39

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Geneviève Pettersen
Geneviève Pettersen
Une hausse de 26% des incidents canins en trois ans
Une violente attaque de chiens agressifs est survenue mercredi matin à Montréal sur une femme dans la quarantaine, entraînant l’abattage de deux chiens et une hospitalisation.

Il y a eu une hausse de 26 % des incidents canins en trois ans. 

À quoi est lié ce fléau? 

Quelles sont les solutions proposées pour éviter de tels incidents à l'avenir?

Écoutez L'actualité autrement, avec Geneviève Pettersen, sur le sujet des chiens dangereux, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«Dans 99,9 % des cas, le problème, il est au bout de la laisse. Je ne trouve pas que ces chiens-là -les dogues argentins- devraient se retrouver entre les mains de néophytes. Ce n’est pas des chiens pour monsieur et madame tout le monde, du tout, du tout, du tout. Parlez à n'importe quel éducateur canin, ils vont vous dire que ce ne sont pas des chiens pour tout le monde. Donc, c'est probablement une série de facteurs malheureux qui ont conduit à cette attaque-là.»

Geneviève Pettersen

