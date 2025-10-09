 Aller au contenu
Politique internationale
Première phase du plan de paix de Donald Trump

Comment se vit l'accord de cessez-le-feu en Israël?

par 98.5

0:00
8:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2025 15:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Comment se vit l'accord de cessez-le-feu en Israël?
Des Palestiniens déplacés observent la fumée s'élever après les frappes militaires israéliennes, alors qu'ils se rassemblent sur la route côtière près de Wadi Gaza, dans le centre de la bande de Gaza, le jeudi 9 octobre 2025. / (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Un accord a été trouvé entre le Hamas et Israël, mercredi, sur la première phase du plan de paix de Donald Trump. 

Comment cette nouvelle se vit-elle depuis 24 heures dans cette région en guerre depuis deux ans? 

Est-ce que la guerre entre Israël et le Hamas est vraiment terminée?

Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv, brosser le portrait de la situation en Israël, jeudi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«On a l'impression qu'il y a un poids énorme qui tombe des épaules des Israéliens qui se sentent coincés depuis deux ans dans ce 7 octobre, avec évidemment une pointe d'inquiétude, de crainte que quelque chose se passe de façon négative d'ici là et que l'accord ne vienne pas à bout.»

Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv

