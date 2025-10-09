Un accord a été trouvé entre le Hamas et Israël, mercredi, sur la première phase du plan de paix de Donald Trump.

Comment cette nouvelle se vit-elle depuis 24 heures dans cette région en guerre depuis deux ans?

Est-ce que la guerre entre Israël et le Hamas est vraiment terminée?

Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv, brosser le portrait de la situation en Israël, jeudi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin.