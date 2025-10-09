Un accord a été trouvé entre le Hamas et Israël, mercredi, sur la première phase du plan de paix de Donald Trump.
Comment cette nouvelle se vit-elle depuis 24 heures dans cette région en guerre depuis deux ans?
Est-ce que la guerre entre Israël et le Hamas est vraiment terminée?
Écoutez Emmanuelle Elbaz-Phelps, journaliste indépendante à Tel-Aviv, brosser le portrait de la situation en Israël, jeudi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin.
«On a l'impression qu'il y a un poids énorme qui tombe des épaules des Israéliens qui se sentent coincés depuis deux ans dans ce 7 octobre, avec évidemment une pointe d'inquiétude, de crainte que quelque chose se passe de façon négative d'ici là et que l'accord ne vienne pas à bout.»