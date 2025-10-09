Travailleurs étrangers et industrie touristique

En cette période de taux de chômage élevé, Québec veut moins de travailleurs étrangers temporaires, mais cette approche cause des problèmes concrets dans certains marchés, dont l'hôtellerie.

Il y a pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie touristique, malgré des salaires compétitifs (minimum 19 $/h) et de bonnes conditions.

La réduction du quota de travailleurs étrangers temporaires (de 30 % à 10 %), ainsi que l’inadéquation entre les postes vacants et la main-d’œuvre locale en seraient les causes principales.

Quelles seraient les solutions pour y remédier?

Écoutez Jean-François Côté, propriétaire d'hôtels Comfort Inn et de Quality Inn & Suites au Québec, répondre à cette question, jeudi, à La commission.