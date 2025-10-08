Performance en studio

Biz, chroniqueur et membre de Loco Locass, interprète en studio un extrait acapella de Le but, chanson emblématique associée aux Canadiens de Montréal.

Il souligne l'importance identitaire du club, évoquant le hockey comme métaphore sociale au Québec.

Le tout se déroule à l’occasion du premier match de la saison régulière des Canadiens, avec l’espoir que la chanson motive l’équipe pour la saison.

Écoutez Biz, libéré sur parole, mercredi, au micro du Québec maintenant.