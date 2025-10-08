Performance en studio

Biz, chroniqueur et membre de Loco Locass, interprète en studio un extrait acapella de Le but, chanson emblématique associée aux Canadiens de Montréal.
Il souligne l'importance identitaire du club, évoquant le hockey comme métaphore sociale au Québec.
Le tout se déroule à l’occasion du premier match de la saison régulière des Canadiens, avec l’espoir que la chanson motive l’équipe pour la saison.
«Le Canadien de Montréal fait partie des rares équipes [...] qui sont des équipes identitaires, qui sont des équipes associées à des sociétés, à des collectivités et qui tirent ces sociétés-là vers le haut [...] En ce moment, ce qui nous rassemble, ce qui nous ressemble, c'est les Canadiens de Montréal, pour le meilleur et pour le pire.»