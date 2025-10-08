Conflit de travail chez Postes Canada

Cela fait presque un an que les 55 000 travailleurs de Poste Canada sont en conflit de travail. À la suite de la grève à l’automne 2024, une loi spéciale les a obligés de retourner au travail.
Il y a deux semaines, le ministre responsable de Postes Canada, Joël Lightbound, a annoncé la fin de la livraison du courrier à domicile.
Mercredi soir, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes rencontre Joël Lightbound.
Philippe Cantin reçoit Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique: s'il était présent à la réunion, que dirait-il au ministre?
Écoutez-le critiquer le manque de leadership des trois partis et souligner les risques pour 62 300 emplois, tout en appelant à une période de négociation de 90 jours pour éviter des pertes massives d’emplois.
«Moi, je demanderais au gouvernement: ''Donnez-nous une période de 90 jours, on pourrait mettre fin à la grève tout de suite. On vous dit qu'on va faire des ouvertures, que l’on comprend les difficultés, mais ce n'est pas vrai que tout va être imposé et on va trouver les compromis''.»