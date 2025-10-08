Conflit de travail chez Postes Canada

Cela fait presque un an que les 55 000 travailleurs de Poste Canada sont en conflit de travail. À la suite de la grève à l’automne 2024, une loi spéciale les a obligés de retourner au travail.

Il y a deux semaines, le ministre responsable de Postes Canada, Joël Lightbound, a annoncé la fin de la livraison du courrier à domicile.

Mercredi soir, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes rencontre Joël Lightbound.

Philippe Cantin reçoit Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique: s'il était présent à la réunion, que dirait-il au ministre?

Écoutez-le critiquer le manque de leadership des trois partis et souligner les risques pour 62 300 emplois, tout en appelant à une période de négociation de 90 jours pour éviter des pertes massives d’emplois.