Nouvelles en rafales

Il semblerait qu'un esprit d'optimisme plane sur les négociations entourant l'avenir de Gaza, a souligné le Hamas, mercredi midi, dans le cadre des négociations qui se déroulent actuellement en Égypte.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le sujet ainsi que d'autres actualités du jour, mercredi, à La commission.
«Le président égyptien a déclaré que les émissaires américains sont venus, et je cite avec une forte volonté et un mandat solide du président Trump pour mettre fin à la guerre. Un miracle va-t-il se produire en Égypte cette semaine? On croise les doigts.»