Nouveau-né abandonné à Longueuil

La police de Longueuil continue son enquête sur le terrain dans le but de retrouver la mère du bébé abandonné au pas de la porte, dimanche soir.

Mercredi matin, les enquêteurs ont divulgué le fait que le nouveau-né a la peau blanche, une caractéristique qu'ils ont décidé de diffuser dans le but d'identifier l'auteur ou l'autrice de l'abandon.

Mais les enquêteurs demandent aux gens du secteur de ne pas se limiter s'ils ont des informations à communiquer.

Écoutez la porte-parole du SPAL, Jacqueline Pierre, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

L'analyse des informations reçues depuis la diffusion d'une vidéo de la personne qui a laissé l'enfant se poursuit en parallèle.