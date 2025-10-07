Rencontre Trump-Carney

Le premier ministre Mark Carney et le président américain Donald Trump se sont rencontrés en privé et ils ont offert un point de presse commun, mardi.
Écoutez l'analyste spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette rencontre au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Compliments au menu lors de la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump;
- Très peu d'intérêt pour les médias américains relativement à cette rencontre;
- La paralysie du gouvernement américain liée à des désaccords budgétaires se poursuit aux États-Unis;
- Débat à la Cour suprême sur l’interdiction des thérapies de conversion dans près de 30 États américains.