 Aller au contenu
Politique internationale
Rencontre Trump-Carney

«On a presque un copier-coller du mois de mai au niveau de la convivialité»

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 octobre 2025 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«On a presque un copier-coller du mois de mai au niveau de la convivialité»
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney et le président américain Donald Trump se sont rencontrés en privé et ils ont offert un point de presse commun, mardi.

Écoutez l'analyste spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette rencontre au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Compliments au menu lors de la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump;
  • Très peu d'intérêt pour les médias américains relativement à cette rencontre;
  • La paralysie du gouvernement américain liée à des désaccords budgétaires se poursuit aux États-Unis;
  • Débat à la Cour suprême sur l’interdiction des thérapies de conversion dans près de 30 États américains.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L'intelligence artificielle au service du SPVM
La commission
L'intelligence artificielle au service du SPVM
0:00
7:43
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
La commission
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
0:00
8:09

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Comment améliorer la sécurité des signaleurs routiers?
5 décès en quelques mois
Comment améliorer la sécurité des signaleurs routiers?
Des accords négociés à la pièce avec le Canada et le Mexique?
Accord de libre-échange
Des accords négociés à la pièce avec le Canada et le Mexique?
Mark Carney a un souper de travail avec J.D. Vance
Rencontres à Washington
Mark Carney a un souper de travail avec J.D. Vance
«De la précipitation, c'est ce que fait la CAQ en ce moment»
Projet de constitution du Québec
«De la précipitation, c'est ce que fait la CAQ en ce moment»
Peut-on dépolitiser la gestion de l'immigration?
Immigration
Peut-on dépolitiser la gestion de l'immigration?
Élections municipales: comment la campagne se déroule-t-elle?
À Montréal et à Québec
Élections municipales: comment la campagne se déroule-t-elle?
Bleu Jeans Bleu joue au mini-putt
Cinquième album à venir
Bleu Jeans Bleu joue au mini-putt
Certains propos de Trump: «Ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles»
Visite de Mark Carney à Washington
Certains propos de Trump: «Ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles»
Peut-on espérer la fin de la guerre à Gaza?
Deux ans après l'attaque du 7 octobre
Peut-on espérer la fin de la guerre à Gaza?
Des milliers de manifestants en soutien à la Palestine
Dans les rues de Montréal
Des milliers de manifestants en soutien à la Palestine
Un premier match pour les Canadiens face aux Maple Leafs
Début de la saison régulière
Un premier match pour les Canadiens face aux Maple Leafs
Les contrôleurs routiers confinés depuis sept mois, malgré une série d'accidents
Sécurité routière
Les contrôleurs routiers confinés depuis sept mois, malgré une série d'accidents
Le Gala Québec Cinéma a annoncé ses nominations
Cinéma québécois
Le Gala Québec Cinéma a annoncé ses nominations
Nouveau-né abandonné: la police s'adresse directement aux parents
Enquête à Longueuil
Nouveau-né abandonné: la police s'adresse directement aux parents
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00