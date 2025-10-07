Rencontres à Washington

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a déjeuné avec le président américain Donald Trump en matinée, va avoir un souper de travail, mardi soir, en compagnie du vice-président américain J. D. Vance, nous apprend Dimitri Soudas.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter la journée de Mark Carney à Washington au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés :
- Après Trump, Carney s'offre un tête-à-tête de travail avec Vance
- De quoi Carney et Trump ont-ils discuté en privé?
- Un premier sondage place les conservateurs devant les libéraux au Canada
- Le langage non verbal de Mark Carney