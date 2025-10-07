 Aller au contenu
Politique fédérale
Rencontres à Washington

Mark Carney a un souper de travail avec J.D. Vance

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 octobre 2025 17:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a déjeuné avec le président américain Donald Trump en matinée, va avoir un souper de travail, mardi soir, en compagnie du vice-président américain J. D. Vance, nous apprend Dimitri Soudas.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter la journée de Mark Carney à Washington au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés : 

  • Après Trump, Carney s'offre un tête-à-tête de travail avec Vance
  • De quoi Carney et Trump ont-ils discuté en privé?
  • Un premier sondage place les conservateurs devant les libéraux au Canada
  • Le langage non verbal de Mark Carney

