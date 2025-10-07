 Aller au contenu
Élections municipales – Montréal
À Montréal et à Québec

Élections municipales: comment la campagne se déroule-t-elle?

Les campagnes électorales suivent leur cours dans les municipalités du Québec, en vue des élections à la mairie le 2 novembre prochain. Quel bilan peut-on en faire?

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, à Montréal, et le journaliste Kevin Dupont, à Québec, en discuter mardi au micro de Philippe Cantin.

«Il faut savoir qu'Alexandre Giasson, qui s'est porté candidat dans Hochelaga, a eu des propos dégradants, insultants, odieux à l'endroit de plusieurs élus. Malgré la gravité des propos, sa chef Soraya Martinez Ferrada a continué de l'appuyer. Elle disait qu'elle était au courant de tout ça, disait aussi que tout le monde a droit à une deuxième chance. Finalement, disant avoir reçu des informations supplémentaires, elle a finalement exclu son candidat.»

Philippe Bonneville

