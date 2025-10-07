Fermeture du parc aquatique en janvier

Le parc aquatique Marineland, fermé depuis janvier dernier, menace d’euthanasier 30 bélugas si Ottawa ne leur verse pas un fond d’urgence d'ici la fin de la journée mardi.

Écoutez Robert Michaud, président du GREMM, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, en discuter à La commission, mardi.