Société
Fermeture du parc aquatique en janvier

Les bélugas de Marineland en Ontario seront-ils euthanasiés?

le 7 octobre 2025 14:47

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le parc aquatique Marineland menace d’euthanasier 30 bélugas. / Adobe Stock

Le parc aquatique Marineland, fermé depuis janvier dernier, menace d’euthanasier 30 bélugas si Ottawa ne leur verse pas un fond d’urgence d'ici la fin de la journée mardi.

Écoutez Robert Michaud, président du GREMM, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, en discuter à La commission, mardi.

«C'était la responsabilité des gens de Marineland de prévoir, parce que ce n'est pas une situation nouvelle. Ça fait longtemps que Marineland est en difficulté. Il y a déjà plusieurs années, ils ont laissé les bélugas se reproduire. La ministre des Pêches et Océans a refusé pour une deuxième fois un permis pour exporter les animaux vers la Chine. La loi qui encadre la garde en captivité des animaux au Canada vise à empêcher qu'on reproduise les animaux en captivité pour faire un retrait progressif de cette activité.»

Robert Michaud

