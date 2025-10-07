Les Québécois et les Albertains sont ceux qui dépenseront le moins pour Noël au pays avec un budget moyen de 1532$ cette année, selon un sondage de PWC.

L’an passé cette moyenne était de 1474$. Ce sont les jeunes, les millénariaux, qui vont dépenser le plus avec un budget moyen de 1983$.

Écoutez Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en publicité et marketing, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.