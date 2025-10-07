Les Québécois et les Albertains sont ceux qui dépenseront le moins pour Noël au pays avec un budget moyen de 1532$ cette année, selon un sondage de PWC.
L’an passé cette moyenne était de 1474$. Ce sont les jeunes, les millénariaux, qui vont dépenser le plus avec un budget moyen de 1983$.
Écoutez Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en publicité et marketing, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est un sondage qui est publié année après année, à peu près toujours à la même date. Ce qui me fascine, c'est que c'est une espèce de rayon X au fond de l'état d'esprit des consommateurs. Évidemment, pour moi, c'est fascinant. En même temps, comme on est avant la période des fêtes, on est un petit peu plus rationnel.»