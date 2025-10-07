Économiser pour la retraite

La situation financière des aînés est alarmante au Québec. Une nouvelle étude confirme que la province crée toujours les retraités les plus pauvres au Canada.

Selon les statistiques, 40% des retraités ont recours au Supplément de revenu garanti pour ne pas sombrer dans la pauvreté.

Les fonds de pension sont de moins en moins nombreux, souligne Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

«On sait qu'il y a juste 4 Québécois sur 10 qui en ont un. Puis, ça dépend des conditions. Des fois, c'est à prestations déterminées, des fois c'est à cotisations déterminées, de sorte que, minimalement, 40% de tes revenus à la retraite, il faut que ça vienne de ton épargne personnelle.»

Écoutez Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, parler de la situation des retraités dans la province, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.