 Aller au contenu
Économie
Économiser pour la retraite

«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»

par 98.5

0:00
21:46

Entendu dans

La commission

le 7 octobre 2025 13:34

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
Une nouvelle étude confirme que la province crée toujours les retraités les plus pauvres au Canada. / Adobe Stock

La situation financière des aînés est alarmante au Québec. Une nouvelle étude confirme que la province crée toujours les retraités les plus pauvres au Canada. 

Selon les statistiques, 40% des retraités ont recours au Supplément de revenu garanti pour ne pas sombrer dans la pauvreté.

Les fonds de pension sont de moins en moins nombreux, souligne Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

«On sait qu'il y a juste 4 Québécois sur 10 qui en ont un. Puis, ça dépend des conditions. Des fois, c'est à prestations déterminées, des fois c'est à cotisations déterminées, de sorte que, minimalement, 40% de tes revenus à la retraite, il faut que ça vienne de ton épargne personnelle.»

Écoutez Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, parler de la situation des retraités dans la province, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il y a toute la question de la littératie financière. Je pense que, dès que tu comprends que tu vas devoir te fier sur ton épargne pour une partie importante de tes revenus à la retraite, que tu commences à t'intéresser à ça, là, le mouvement d'épargner embarque.»

Janie C. Béïque

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le chaos politique se poursuit en France
Le Québec maintenant
Le chaos politique se poursuit en France
0:00
6:31
Petites créances: vers une réduction des délais judiciaires à Montréal?
Lagacé le matin
Petites créances: vers une réduction des délais judiciaires à Montréal?
0:00
8:21

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
7 octobre 2023
Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
Sécurité routière
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
Négociations sur les tarifs douaniers
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
Des images ont été captées par des caméras
Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
Tarifs imposés par Donald Trump
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la police fait le point
Où est la mère?
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la police fait le point
L'intelligence artificielle au service du SPVM
La bonne nouvelle du jour!
L'intelligence artificielle au service du SPVM
Comment ralentir la migration des médecins et des infirmières vers le privé?
La «ruée vers le Botox»
Comment ralentir la migration des médecins et des infirmières vers le privé?
«C'est un gardien no. 1 dans la LNH: les chiffres le prouvent»
Entrevue exclusive avec Samuel Montembeault
«C'est un gardien no. 1 dans la LNH: les chiffres le prouvent»
Payer ses enfants pour aller à l'école: oui ou non?
La commission
Payer ses enfants pour aller à l'école: oui ou non?
Le candidat Alexandre Giasson s'est attaqué en ligne à Denise Bombardier en 2009
Propos controversés
Le candidat Alexandre Giasson s'est attaqué en ligne à Denise Bombardier en 2009
Paix à Gaza: «Le fossé entre Israël et le Hamas est énorme»
Négociations
Paix à Gaza: «Le fossé entre Israël et le Hamas est énorme»
«Un médecin, ça ne se trouve pas encore dans une boîte de Cracker Jack»
Projet de loi 106
«Un médecin, ça ne se trouve pas encore dans une boîte de Cracker Jack»
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
Sensibilisation
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00