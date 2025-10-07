 Aller au contenu
Tarifs imposés par Donald Trump

Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»

le 7 octobre 2025

La décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les camions lourds étrangers sème l'incertitude chez les employés de l'usine PACCAR de Sainte-Thérèse, la seule usine de production de camions lourds au Canada.

Le président de la section locale d'Unifor, Jean-François Barrette, confie que le «moral des travailleurs» est atteint depuis le début de la crise. 

Écoutez Jean-François Barrette, président de la section locale 728 du syndicat Unifor, qui représente les employés de PACCAR, aborder l'impact des tarifs imposés par Donald Trump.

«On ne sait jamais à quoi s'attendre avec avec lui, malheureusement. Puis là, avec son annonce d'hier, on ne le sait toujours pas. À part mettre encore plus d'incertitude au sein de l'usine.»

Jean-François Barrette

