Des images ont été captées par des caméras

La police de Longueuil a tenu un point de presse mardi pour solliciter l'aide du public dans l'enquête sur le nouveau-né abandonné dimanche soir.
Des images captées par des caméras de surveillance ont été diffusées afin de retrouver une personne d’intérêt qui pourrait aider les autorités à retrouver la mère ou le père du bébé de 34 semaines.
Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, en direct de Longueuil, suivi de Marcel Savard, ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, en parler à La commission.
«On voit la personne d'intérêt, on ne sait pas si c'est le père, la mère ou quelqu'un d'autre pour l'instant, mais on voit cette personne d'intérêt qui marche devant l'entrée d'une maison [...] les policiers nous disent que pour l'instant, même si on analyse beaucoup de caméras de surveillance dans ce même secteur-là, c'est la meilleure image que l'on détient pour l'instant de cette personne d'intérêt.»
L'ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, Marcel Savard, explique que l'enquête est menée en mode urgence. Les policiers ratissent les vidéos de surveillance privées, y compris les caméras de voiture, pour retrouver la mère.
«On est actuellement en mode d'urgence. L'important, c'est de retrouver la mère. Et après ça, on verra s'il y a une suite judiciaire à venir, mais ça, c'est secondaire pour les policiers.»