 Aller au contenu
Justice et faits divers
Des images ont été captées par des caméras

Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public

par 98.5

0:00
10:44

Entendu dans

La commission

le 7 octobre 2025 12:50

Avec

Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Bébé abandonné à Longueuil: les policiers demandent l’aide du public
Le bébé a été abandonné devant une maison de la rue Bourgeoys. / Bénédicte Lebel/Cogeco Média

La police de Longueuil a tenu un point de presse mardi pour solliciter l'aide du public dans l'enquête sur le nouveau-né abandonné dimanche soir. 

Des images captées par des caméras de surveillance ont été diffusées afin de retrouver une personne d’intérêt qui pourrait aider les autorités à retrouver la mère ou le père du bébé de 34 semaines.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, en direct de Longueuil, suivi de Marcel Savard, ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, en parler à La commission.

«On voit la personne d'intérêt, on ne sait pas si c'est le père, la mère ou quelqu'un d'autre pour l'instant, mais on voit cette personne d'intérêt qui marche devant l'entrée d'une maison [...] les policiers nous disent que pour l'instant, même si on analyse beaucoup de caméras de surveillance dans ce même secteur-là, c'est la meilleure image que l'on détient pour l'instant de cette personne d'intérêt.»

Philippe Bonneville

L'ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, Marcel Savard, explique que l'enquête est menée en mode urgence. Les policiers ratissent les vidéos de surveillance privées, y compris les caméras de voiture, pour retrouver la mère. 

«On est actuellement en mode d'urgence. L'important, c'est de retrouver la mère. Et après ça, on verra s'il y a une suite judiciaire à venir, mais ça, c'est secondaire pour les policiers.» 

Marcel Savard

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un bébé naissant prématuré a été abandonné devant une résidence à Longueuil
Lagacé le matin
Un bébé naissant prématuré a été abandonné devant une résidence à Longueuil
0:00
5:04
«C'est un récit où il manque encore beaucoup de détails» -Bénédicte Lebel
Le Québec maintenant
«C'est un récit où il manque encore beaucoup de détails» -Bénédicte Lebel
0:00
4:17

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
7 octobre 2023
Des commémorations deux ans après l'attaque du Hamas sur Israël
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
Sécurité routière
Un piéton sur cinq aurait pu être sauvé si le «cédez le passage» était respecté
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
Économiser pour la retraite
«On crée les retraités les plus pauvres à travers le Canada»
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
Négociations sur les tarifs douaniers
Mark Carney «sortira très content de sa réunion à la Maison-Blanche» -Trump
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
Tarifs imposés par Donald Trump
Travailleurs de PACCAR sous le choc: «Un climat d’incertitude plane»
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la police fait le point
Où est la mère?
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la police fait le point
L'intelligence artificielle au service du SPVM
La bonne nouvelle du jour!
L'intelligence artificielle au service du SPVM
Comment ralentir la migration des médecins et des infirmières vers le privé?
La «ruée vers le Botox»
Comment ralentir la migration des médecins et des infirmières vers le privé?
«C'est un gardien no. 1 dans la LNH: les chiffres le prouvent»
Entrevue exclusive avec Samuel Montembeault
«C'est un gardien no. 1 dans la LNH: les chiffres le prouvent»
Payer ses enfants pour aller à l'école: oui ou non?
La commission
Payer ses enfants pour aller à l'école: oui ou non?
Le candidat Alexandre Giasson s'est attaqué en ligne à Denise Bombardier en 2009
Propos controversés
Le candidat Alexandre Giasson s'est attaqué en ligne à Denise Bombardier en 2009
Paix à Gaza: «Le fossé entre Israël et le Hamas est énorme»
Négociations
Paix à Gaza: «Le fossé entre Israël et le Hamas est énorme»
«Un médecin, ça ne se trouve pas encore dans une boîte de Cracker Jack»
Projet de loi 106
«Un médecin, ça ne se trouve pas encore dans une boîte de Cracker Jack»
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
Sensibilisation
Hockey Québec lance une campagne choc contre les parents toxiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00