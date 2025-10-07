Des images ont été captées par des caméras

La police de Longueuil a tenu un point de presse mardi pour solliciter l'aide du public dans l'enquête sur le nouveau-né abandonné dimanche soir.

Des images captées par des caméras de surveillance ont été diffusées afin de retrouver une personne d’intérêt qui pourrait aider les autorités à retrouver la mère ou le père du bébé de 34 semaines.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles, en direct de Longueuil, suivi de Marcel Savard, ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, en parler à La commission.