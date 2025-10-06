 Aller au contenu
Sports
Les Blue Jays démolissent les Yankees

Vladimir Guerrero fils justifie déjà son salaire à venir

par 98.5 Sports

0:00
6:26

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 octobre 2025 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
Vladimir Guerrero fils justifie déjà son salaire à venir
Valdimir Guerrero fils. fait valser son bâton après avoir frappé son grand chelem. / PC/Nathan Denette

Vladimir Guerrero fils et les Blue Jays de Toronto ont démoli les Yankees de New York lors de leurs deux rencontres disputées en fin de semaine.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste baseball au réseau Cogeco, Alex Agostino, commenter la situation au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Guerrero justifie son futur contrat d’un demi-milliard;
  • Trey Yesavage a retiré 11 frappeurs sur des prises, dimanche;
  • Le lien basball-famille de Yesavage.

