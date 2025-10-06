Chute de la CAQ dans les sondages

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, explique la montée de son parti dans les intentions de vote par l'«écœurement» général de la population face à la gestion gouvernementale.

«On a l'impression qu'il y a pas une semaine qui se passe sans que des centaines de millions soient dilapidés inutilement, alors que c'est pas comme si on nageait dans les surplus. On a le pire déficit de l'histoire du Québec», souligne-t-il.

Écoutez Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, parler de la montée de son parti et de la droite, au micro de Philippe Cantin, lundi.

Il affirme que les Québécois sentent qu'ils s'appauvrissent et que «le vieux modèle bureaucratique étatique» ne fonctionne plus.

«S'il fonctionnait, on le saurait. On dépense plus que les autres dans à peu près tout et nos résultats ne sont pas au rendez-vous».

