Ensemble Montréal sous les projecteurs

La cheffe de l'opposition à Montréal, Soraya Martinez Ferrada, est sous pression pour démettre son candidat, Alexandre Giasson, accusé d'avoir écrit des insultes sur les réseaux sociaux visant les conseillers de Projet Montréal et le maire de Québec, Bruno Marchand.
«J'ai envie de te dire quelle histoire! Alexandre Giasson C'est la personne qui est sous le feu des projecteurs. Et j'ai envie de te dire que c'est de sa faute. C'est lui le coupable et la chef d'Ensemble Montréal, elle a juste une chose à faire, une seule: c'est de lui montrer la porte.»
Autres sujets abordés
- Chaleur et marathons;
- Fermeture du pont Victoria;
- Visite de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, à Montréal, pour faire la promotion des pipelines;
- Négociations en santé;
- Le dépôt du budget fédéral est annoncé pour le 4 novembre.