À quoi s'attendre des Sénateurs cette saison?

Les Sénateurs ont battu les Canadiens de Montréal par la marque de 3 à 1, samedi soir, mettant un terme au calendrier préparatoire.

Les Sénateurs ont conclu leur présaison avec une fiche nulle (3-3).

Après avoir fait les séries pour la première fois depuis 2017 le printemps dernier, à quoi peut-on s'attendre des Sénateurs cette saison?

Écoutez Jacques Martin, ancien entraîneur des Canadiens de Montréal et conseiller spécial des Sénateurs d'Ottawa, revenir sur la présaison 2025-2026 des Sénateurs avec l’animateur Louis Jean à Bonsoir les sportifs.