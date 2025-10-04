 Aller au contenu
Hockey
À quoi s'attendre des Sénateurs cette saison?

«Le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley» -Jacques Martin

par 98.5

0:00
12:36

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 4 octobre 2025 22:49

Avec

Louis Jean
Louis Jean
Jacques Martin a été l'entraîneur par intérim des Sénateurs d'Ottawa en 2023-2024. / AP Photo/Wilfredo Lee

Les Sénateurs ont battu les Canadiens de Montréal par la marque de 3 à 1, samedi soir, mettant un terme au calendrier préparatoire.

Les Sénateurs ont conclu leur présaison avec une fiche nulle (3-3).

Après avoir fait les séries pour la première fois depuis 2017 le printemps dernier, à quoi peut-on s'attendre des Sénateurs cette saison? 

Écoutez Jacques Martin, ancien entraîneur des Canadiens de Montréal et conseiller spécial des Sénateurs d'Ottawa, revenir sur la présaison 2025-2026 des Sénateurs avec l’animateur Louis Jean à Bonsoir les sportifs

« Il y a beaucoup d'équipes qui s'améliorent, mais nous autres, je pense qu'on va être une meilleure équipe cette année. L'expérience qu'on a acquise l'année dernière devrait nous aider à être meilleurs, à être capable d'avoir une meilleure performance. Et aussi, le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley à un moment donné. »

Jacques Martin

Autres sujets abordés:

  • Jacques Martin a débuté sa carrière en 1986 avec les Blues de St. Louis. Celui qui a par la suite été entraîneur-chef des Sénateurs, des Panthers et des Canadiens nous livre un bref retour sur ses 40 ans de carrière.
  • Retour sur le match à Québec;
  • Montréal-Ottawa sera-t-elle l'une des plus grosses rivalités de la saison?

