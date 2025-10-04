À quoi s'attendre des Sénateurs cette saison?

Les Sénateurs ont battu les Canadiens de Montréal par la marque de 3 à 1, samedi soir, mettant un terme au calendrier préparatoire.
Les Sénateurs ont conclu leur présaison avec une fiche nulle (3-3).
Après avoir fait les séries pour la première fois depuis 2017 le printemps dernier, à quoi peut-on s'attendre des Sénateurs cette saison?
Écoutez Jacques Martin, ancien entraîneur des Canadiens de Montréal et conseiller spécial des Sénateurs d'Ottawa, revenir sur la présaison 2025-2026 des Sénateurs avec l’animateur Louis Jean à Bonsoir les sportifs.
« Il y a beaucoup d'équipes qui s'améliorent, mais nous autres, je pense qu'on va être une meilleure équipe cette année. L'expérience qu'on a acquise l'année dernière devrait nous aider à être meilleurs, à être capable d'avoir une meilleure performance. Et aussi, le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley à un moment donné. »
Autres sujets abordés:
- Jacques Martin a débuté sa carrière en 1986 avec les Blues de St. Louis. Celui qui a par la suite été entraîneur-chef des Sénateurs, des Panthers et des Canadiens nous livre un bref retour sur ses 40 ans de carrière.
- Retour sur le match à Québec;
- Montréal-Ottawa sera-t-elle l'une des plus grosses rivalités de la saison?