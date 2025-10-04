 Aller au contenu
Hockey
Face aux Sénateurs d'Ottawa

Les Canadiens concluent la présaison avec un revers de 3 à 1

par 98.5 | Modifié le 4 octobre 2025 à 22:03

Les Canadiens concluent la présaison avec un revers de 3 à 1
Michael Amadio (22) et Josh Anderson (17) la saison dernière, deux joueurs qui sont en uniforme ce soir. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Trop peu, trop tard pour les Canadiens qui se sont finalement inclinés 3 à 1, samedi, lors de leur dernier match préparatoire.

À écouter

«Les Canadiens auraient eu besoin d'une période de plus face aux Sénateurs»

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

0:00
15:54

La tension a été franchement moins vive qu’à Québec, alors que les gants sont restés sur les mains de tous les joueurs samedi soir.

Il y a eu du jeu robuste, particulièrement du côté des Sénateurs qui ont été les premiers à imposer leur rythme, mais somme toute ce fut un match propre.

Cole Caufield est le seul buteur de la rencontre pour les Canadiens. Le numéro 13 inscrit son deuxième de la présaison à 3:24 de la fin de la rencontre.

Ses compagnons de trio, Suzuki et Slafkovsky, récoltent chacun une mention d’aide.

Samuel Montembeault a repoussé 25 des 27 auxquels il a fait face.

Les Canadiens débuteront leur saison régulière au Scotiabank Arena, mercredi prochain face aux Maple Leafs de Toronto. 

À écouter

« Kapanen est vraisemblablement le gars qui s'insère dans l'alignement »

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
6:28

À écouter

«Calme, talentueux et un bon “kid”»: Stéphane Robidas est ravi de Dobson

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
7:14

Déroulement de la rencontre

Première période

En milieu de période, Jake Sanderson porte le disque dans la zone des Canadiens en compagnie de Shane Pinto.

Deux des plus rapides patineurs de l'équipe ottavienne s'amènent devant Montembeault.

Sanderson passe à Pinto, qui dévie la rondelle et bat de vitesse le gardien des Canadiens. Les Sénateurs prennent l'avance 1 à 0.

Le premier engagement se conclut sur cette marque. Les Sénateurs ont dominé le Tricolore au chapitre des tirs au but, 14-4. 

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé présenter les joueurs et dirigeants qui auront, selon eux, le plus de pression de performer en début de saison. 

À écouter

« Je pense que les propriétaires des Red Wings commencent à en avoir assez »

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
8:48

Deuxième période

Posté devant Samuel Montembeault, David Perron dévie un lancer de la ligne bleue de Nick Jensen et double l'avance des siens à 8:22.

Thomas Chabot récolte également une mention d'aide sur la séquence.

La deuxième période se conclut sur la marque de 2 à 0 en faveur des Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs mènent toujours au chapitre des tirs au but, cette fois 20 à 12. 

Écoutez le commentaire de Dany Dubé au cours du deuxième entracte de l'affrontement Canadiens-Sénateurs. 

À écouter

Pourquoi les frères Xhekaj sont-ils importants pour le Tricolore?

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
6:55

Troisième période

Cole Caufield prive d’un blanchissage Linus Ullmark à 3:24 de la fin de la rencontre.

Ses compagnons de trio, Suzuki et Slafkovsky, récoltent chacun une mention d’aide.

C’est toutefois trop peu trop tard pour les Canadiens, qui tentent le tout pour le tout en retirant Samuel Montembeault de la patinoire au profit d’un sixième homme avec un peu plus d’une minute à faire à la rencontre.

Le pari de la troupe de Martin St-Louis ne porte pas ses fruits : l’ancien du Tricolore, Lars Eller, pousse le disque dans le fond du filet à 19:16.

Les Sénateurs obtiennent leur revanche sur les Canadiens par le compte de 3 à 1, samedi.

Les Canadiens débuteront leur saison régulière au Scotiabank Arena, mercredi prochain, face aux Maple Leafs de Toronto.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Dernier match présaison du Canadien : quels joueurs risquent leur place?
Signé Lévesque
Dernier match présaison du Canadien : quels joueurs risquent leur place?
0:00
6:19
Pourquoi les frères Xhekaj sont-ils importants pour le Tricolore?
Le hockey des Canadiens
Pourquoi les frères Xhekaj sont-ils importants pour le Tricolore?
0:00
6:55
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00