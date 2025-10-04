Face aux Sénateurs d'Ottawa

Trop peu, trop tard pour les Canadiens qui se sont finalement inclinés 3 à 1, samedi, lors de leur dernier match préparatoire.
La tension a été franchement moins vive qu’à Québec, alors que les gants sont restés sur les mains de tous les joueurs samedi soir.
Il y a eu du jeu robuste, particulièrement du côté des Sénateurs qui ont été les premiers à imposer leur rythme, mais somme toute ce fut un match propre.
Cole Caufield est le seul buteur de la rencontre pour les Canadiens. Le numéro 13 inscrit son deuxième de la présaison à 3:24 de la fin de la rencontre.
Ses compagnons de trio, Suzuki et Slafkovsky, récoltent chacun une mention d’aide.
Samuel Montembeault a repoussé 25 des 27 auxquels il a fait face.
Les Canadiens débuteront leur saison régulière au Scotiabank Arena, mercredi prochain face aux Maple Leafs de Toronto.
Déroulement de la rencontre
Première période
En milieu de période, Jake Sanderson porte le disque dans la zone des Canadiens en compagnie de Shane Pinto.
Deux des plus rapides patineurs de l'équipe ottavienne s'amènent devant Montembeault.
Sanderson passe à Pinto, qui dévie la rondelle et bat de vitesse le gardien des Canadiens. Les Sénateurs prennent l'avance 1 à 0.
Le premier engagement se conclut sur cette marque. Les Sénateurs ont dominé le Tricolore au chapitre des tirs au but, 14-4.
Deuxième période
Posté devant Samuel Montembeault, David Perron dévie un lancer de la ligne bleue de Nick Jensen et double l'avance des siens à 8:22.
Thomas Chabot récolte également une mention d'aide sur la séquence.
La deuxième période se conclut sur la marque de 2 à 0 en faveur des Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs mènent toujours au chapitre des tirs au but, cette fois 20 à 12.
Troisième période
Cole Caufield prive d’un blanchissage Linus Ullmark à 3:24 de la fin de la rencontre.
C’est toutefois trop peu trop tard pour les Canadiens, qui tentent le tout pour le tout en retirant Samuel Montembeault de la patinoire au profit d’un sixième homme avec un peu plus d’une minute à faire à la rencontre.
Le pari de la troupe de Martin St-Louis ne porte pas ses fruits : l’ancien du Tricolore, Lars Eller, pousse le disque dans le fond du filet à 19:16.
Les Sénateurs obtiennent leur revanche sur les Canadiens par le compte de 3 à 1, samedi.
