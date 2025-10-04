Face aux Sénateurs d'Ottawa

La tension a été franchement moins vive qu’à Québec, alors que les gants sont restés sur les mains de tous les joueurs samedi soir.

Il y a eu du jeu robuste, particulièrement du côté des Sénateurs qui ont été les premiers à imposer leur rythme, mais somme toute ce fut un match propre.

Cole Caufield est le seul buteur de la rencontre pour les Canadiens. Le numéro 13 inscrit son deuxième de la présaison à 3:24 de la fin de la rencontre.

Ses compagnons de trio, Suzuki et Slafkovsky, récoltent chacun une mention d’aide.

Samuel Montembeault a repoussé 25 des 27 auxquels il a fait face.

Les Canadiens débuteront leur saison régulière au Scotiabank Arena, mercredi prochain face aux Maple Leafs de Toronto.