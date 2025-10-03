Les amateurs de sports

C'est vendredi soir au 98.5, c'est le moment de Ça sent la coupe!, une émission de deux heures avec un invité spécial et parfois même des surprises!

En cette édition du 3 octobre, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent le populaire animateur Pierre-Yves Lord, connu pour Occupation Double, Loft Story, Deux hommes en or et 100 Génies.

Il partage sa passion pour la radio, le hockey, la plongée et sa famille.

Les discussions abordent le sport, la camaraderie, la gestion du sommeil, la dépendance (Carey Price), et l’évolution des valeurs médiatiques.

Écoutez Ça sent la coupe, vendredi, avec Mario Langlois et ses invités, aux Amateurs de sports.