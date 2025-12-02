Canadiens de Montréal

Jérémie Rainville et Philippe Cantin analysent le match entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa, soulignant l'importance des gardiens de but.
Les sujets discutés
- Quatre gardiens en présence avec des taux d'efficacité inférieurs à .900;
- Et plusieurs équipes vivent la même situation;
- Le taux d'efficacité des gardiens de but ne cesse de descendre;
- Le calendrier est surréaliste pour les équipes avant Noël, influencé par les Jeux olympiques.
- L'absence de joueurs des Canadiens au JO pourrait avantager le Club d'ici la fin de saison.