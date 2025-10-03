Hugo Meunier annonce la fin des Vindredi Groovy et l’arrivée d’une nouvelle formule à 18h le vendredi, toujours axée sur la bonne humeur, le vin et la musique.

Il partage son expérience d’autocueillette à St-Joseph-du-Lac, évoquant le trafic sur l’autoroute 640, le coût élevé (50 dollars), les défis logistiques et des observations humoristiques sur les vergers.

Il commente aussi l’actualité: citation de François Legault au congrès de la CAQ, grève chez Postes Canada, promesse de Projet Montréal pour 2030, IA et actrice virtuelle, et inquiétudes de l’Union des artistes.

Écoutez Ma vie en Hugorama, avec Hugo Meunier, vendredi, au micro du Québec maintenant.