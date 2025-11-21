 Aller au contenu
Cuisine et politique: deux domaines étonnamment reliés

par 98.5

le 21 novembre 2025 10:09

Les humeurs de Fred / Cogeco Média

Pour son billet du vendredi, Frédéric Labelle s'est attardé à certains moments des derniers mois et années où nourriture et politique se sont rencontrées.

Écoutez le chroniqueur présenter quelques anecdotes qui relient ces deux thèmes, à Lagacé le matin, animée par Catherine Brisson.

«Il faut dire que la politique, c'est partout dans notre quotidien, même dans l'assiette. Il y a plusieurs parallèles à faire entre la cuisine et la politique. Il y en a qui se brûlent en cuisine, il y en a qui se brûlent en politique, il y en a qui ajoutent trop de sel, trop de sucre. Il y en a qui laissent un drôle de goût, d'autres qui ont du mal à digérer ou qu'on a du mal à digérer. Mais ce n’est pas d'hier qu'on peut prendre nos élus par le ventre.»

Frédéric Labelle

Aussi dans ce segment : 

  • Visite de la famille royale de Suède à Montréal 

