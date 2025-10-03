 Aller au contenu
Société
Biz, libéré sur parole

Retour sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

par 98.5

0:00
5:05

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 octobre 2025 16:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Retour sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, célébrée le 30 septembre, rappelle l’histoire des pensionnats autochtones au Canada, instaurés dès le début du XXᵉ siècle par le gouvernement fédéral et Duncan Campbell Scott pour assimiler les enfants autochtones, causant un génocide culturel.

Entre 1876 et 1996, 130 pensionnats, dont onze au Québec, ont séparé 150 000 enfants de leurs familles, entraînant abus, déracinement et traumatismes intergénérationnels.

La Commission Vérité et réconciliation de 2016 a recueilli les témoignages des victimes, amorçant la reconnaissance et la guérison.

Écoutez la chronique de Biz, vendredi, au Québec maintenant, avec Philippe Cantin. 

