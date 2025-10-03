 Aller au contenu
Politique
Entrevue avec Paul Arcand

«Legault veut brasser la cage pour ensuite incarner la loi et l'ordre»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 octobre 2025 16:24

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
«Legault veut brasser la cage pour ensuite incarner la loi et l'ordre»
Philippe Léger / Cogeco Média

François Legault a abordé de nombreux sujets clés vendredi, lors d'une longue entrevue accordée à Paul Arcand. Il a notamment réitéré son intention de se représenter aux prochaines élections, malgré les mauvais sondages de la CAQ. 

Écoutez Philippe Léger analyser les propos du premier ministre lors de sa chronique politique au micro de Philippe Cantin.

«François Legault a vraiment une volonté de brasser un peu la cage au Québec, de créer un peu de chaos, pour essayer ensuite d'incarner la loi, l'ordre, puis le bon gouvernement. Moi, je ne serais pas surpris que François Legault souhaite qu'il y ait des manifestations des chefs syndicaux dans la rue, que ça brasse un peu au Québec parce que ça lui permettrait de lui donner une sorte de stature.»

Philippe Léger

