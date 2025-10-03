Arctique Canadien

L'analyste en politique américaine Guillaume Lavoie prépare un voyage au Nunavik !

Dans sa chronique, il aborde les enjeux de logement, de construction, de démographie, de santé, et aux impacts des changements climatiques dans cette région éloignée.

Écoutez sa discussion avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi, à La commission.

Autres sujets abordés: