Société
Arctique Canadien

Le périple de Guillaume Lavoie au Nunavik!

par 98.5

0:00
14:22

Entendu dans

La commission

le 3 octobre 2025 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le périple de Guillaume Lavoie au Nunavik!
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

L'analyste en politique américaine Guillaume Lavoie prépare un voyage au Nunavik !

Dans sa chronique, il aborde les enjeux de logement, de construction, de démographie, de santé, et aux impacts des changements climatiques dans cette région éloignée.

Écoutez sa discussion avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi, à La commission.

Autres sujets abordés:

  • La visite de Mark Carney la semaine prochaine à la Maison-Blanche.
  • Le plan de paix de Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

