Bisbille entre Consignaction et des municipalités

Consignaction reproche à des municipalités québécoises de bloquer l'implantation de ses centres de récupération, toutefois, le maire de la municipalité de Delson, Christian Ouellette, raconte une autre histoire.

S'il s'oppose à l'ouverture d'un centre de consigne situé au bas d'un immeuble d’habitation de six étages, c'est parce qu'il juge que les activités industrielles sont incompatibles avec la vie résidentielle.

Il dénonce la rapidité avec laquelle l'organisme a signé un bail sans avoir obtenu au préalable les permis et les modifications de zonage nécessaires.

Écoutez le maire de Delson, Christian Ouellette, expliquer sa position mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.