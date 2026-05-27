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Ce qu'il faut savoir

Tournée de l'actualité

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Entendu dans

La commission

le 27 mai 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tournée de l'actualité
La commission / Cogeco Média

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez revenir sur les sujets chauds du jour, mercredi, en clôture d'émission.

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