Entrevue avec Geneviève Biron

Plombé par des retards, des coûts qui explosent et les vives inquiétudes du personnel soignant, Santé Québec a mis sur la glace deux de ses projets numériques majeurs: le Dossier de santé numérique (DSN) et le système financier SIFA.

En entrevue avec l'animateur Patrick Lagacé ce vendredi, la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, est revenue sur les raisons qui ont mené la Société d'État à mettre un frein à sa transition numérique.

Écoutez à ce sujet la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Geneviève Biron confirme notamment que la mise sur pause de l'implantation de SIFA coûtera 25 M$ à la Société d'État.