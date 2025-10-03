 Aller au contenu
Politique
Entrevue avec Geneviève Biron

La mise sur pause de la transformation numérique coûtera 25 M$ à Santé Québec

par 98.5

0:00
7:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 octobre 2025 08:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La mise sur pause de la transformation numérique coûtera 25 M$ à Santé Québec
Geneviève Biron, présidente-directrice générale (PDG) de Santé Québec, le lundi 29 avril 2024. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Plombé par des retards, des coûts qui explosent et les vives inquiétudes du personnel soignant, Santé Québec a mis sur la glace deux de ses projets numériques majeurs: le Dossier de santé numérique (DSN) et le système financier SIFA.

En entrevue avec l'animateur Patrick Lagacé ce vendredi, la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, est revenue sur les raisons qui ont mené la Société d'État à mettre un frein à sa transition numérique.

Écoutez à ce sujet la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Geneviève Biron confirme notamment que la mise sur pause de l'implantation de SIFA coûtera 25 M$ à la Société d'État.

«Pour le SIFA, c'était une considération importante dans notre recommandation. C'est pour ça que c'était difficile à prendre comme décision. Il y a une pénalité prévue au contrat et on devait la prendre en considération.»

Geneviève Biron

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
Lagacé le matin
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
0:00
10:02
Des leaders indépendantistes albertains ont rencontré des élus américains
La commission
Des leaders indépendantistes albertains ont rencontré des élus américains
0:00
2:17

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
Candidat à la mairie de Montréal
Craig Sauvé propose le «PET» pour aider les Montréalais à trouver des toilettes
« On manque de moments plates » - Étienne Marcoux est passionné de baseball
Humour
« On manque de moments plates » - Étienne Marcoux est passionné de baseball
Émile Bilodeau nous présente son nouvel album «Bill aux Îles»
Performance en direct
Émile Bilodeau nous présente son nouvel album «Bill aux Îles»
«Quand t'es maire, tu fais des opérations, tu ne fais pas des lois»
Élections municipales
«Quand t'es maire, tu fais des opérations, tu ne fais pas des lois»
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
L'État québécois est-il réformable?
«Avec quoi tu peux réformer ça? Un lance-flammes et une batte de baseball!»
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Sélection canadienne pour les JO de 2028
10 des 12 joueurs de l'équipe masculine de Flag football sont Québécois
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Tendance réseaux sociaux
Des jeunes se rassemblent pour manger des puddings à la fourchette
Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records
«The Life of a Showgirl»
Le nouvel album de Taylor Swift fracasse déjà tous les records
«J'étais un citoyen en colère et je me suis laissé prendre au jeu»
Un candidat d'Ensemble Montréal dans l'eau chaude
«J'étais un citoyen en colère et je me suis laissé prendre au jeu»
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Guerre à Gaza
Le plan de paix Trump-Netanyahou: «Pour moi c'est un instrument de propagande»
Jean-François Roberge fustige Ottawa sur les travailleurs temporaires
Immigration
Jean-François Roberge fustige Ottawa sur les travailleurs temporaires
Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
Hausse des plaintes
Le Protecteur du citoyen dénonce le manque d'écoute de l'État
Il faut maintenant 22% moins de temps pour vendre une propriété
Marché immobilier
Il faut maintenant 22% moins de temps pour vendre une propriété
«J'ai été un peu dégouté par le discours d'ouverture de François Legault»
Le PM veut s'attaquer à «l'islamisme radical»
«J'ai été un peu dégouté par le discours d'ouverture de François Legault»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00