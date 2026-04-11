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Transfuges et partielles: Carney vers la majorité

«Ce que je note, c'est que pour Poilievre, c'est dévastateur»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 avril 2026 10:38

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ce que je note, c'est que pour Poilievre, c'est dévastateur»
Le premier ministre du Canada, Mark Carney, devrait permettre aux libéraux d’atteindre la majorité à la Chambre des communes lors des élections partielles de lundi dans trois comtés où ils sont en bonne voie de l’emporter. / Adrian Wyld / La presse canadienne

Le Parti libéral du premier ministre du Canada, Mark Carney, est en voie d’atteindre la majorité à la Chambre des communes lors des élections partielles de lundi dans trois comtés, où il est en bonne voie de l’emporter.

C’est le transfert de cinq députés, dont plusieurs conservateurs, ayant rejoint les rangs libéraux depuis les dernières élections fédérales qui permet au parti d’être si près de la majorité.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Pour bien des Canadiens, il y a de la frustration. Mais je trouve qu’il faut respecter leur droit de changer de parti à cause de la discipline de parti. Ils ne peuvent pas voter comme ils veulent en Chambre. Le pouvoir qu’ils ont, c’est de sacrer leur camp. Puis il ne faut pas oublier que, dans notre système, légalement, on vote pour un homme ou une femme. Mais moi, ce que je retiens, au-delà de la frustration du monde, c’est que pour Pierre Poilievre, c’est dévastateur.»

Christian Dufour

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