Transfuges et partielles: Carney vers la majorité

Le Parti libéral du premier ministre du Canada, Mark Carney, est en voie d’atteindre la majorité à la Chambre des communes lors des élections partielles de lundi dans trois comtés, où il est en bonne voie de l’emporter.

C’est le transfert de cinq députés, dont plusieurs conservateurs, ayant rejoint les rangs libéraux depuis les dernières élections fédérales qui permet au parti d’être si près de la majorité.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.