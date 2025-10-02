 Aller au contenu
Politique provinciale
Suspension du Dossier santé numérique

«J'ai l'impression qu'on est en train de répéter toutes les erreurs»

le 2 octobre 2025 18:21

«J'ai l'impression qu'on est en train de répéter toutes les erreurs»
Le député de Québec solidaire Vincent Marissal / PC/Jacques Boissinot

Santé Québec a reporté, jeudi, le déploiement du Dossier santé numérique (DSN).

Ce projet informatique de plusieurs centaines de millions de dollars doit permettre la fluidité du travail du personnel et des services offerts aux patients. Un premier déploiement devait avoir lieu à la fin du mois de novembre dans certaines régions du Québec.

Écoutez Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, discuter de ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Le député de Québec solidaire croit que le Québec est en train de rejouer dans le film de SAAQclic.

«J'ai l'impression, vraiment, qu'on est en train de répéter toutes les erreurs, notamment de ce qu'on a connu avec SAAQclic», souligne Vincent Marrisal.

Marissal critique le manque d’expertise interne du gouvernement, la dépendance aux consultants privés et il demande la convocation régulière des dirigeants de Santé Québec pour assurer la transparence et éviter de nouveaux dépassements de coûts publics.

Santé Québec justifie la suspension par l’absence de conditions essentielles à la transformation numérique.

