Les tensions persistent entre l’Alberta et la Colombie-Britannique concernant un projet de pipeline.
Les sujets discutés :
- Le moratoire fédéral sur les pétroliers
- L’opposition de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique
- Le PDG d’Enbridge exige la levée du moratoire, l’abolition du plafond des émissions et du prix du carbone industriel
- Le débat inclut l’avenir du pétrole, la viabilité financière sans intervention gouvernementale, et les enjeux environnementaux.