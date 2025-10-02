Utilisés dans la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine est devenue un laboratoire d’innovation militaire alors que, sur le terrain, les armées ont massivement recours aux drones pour harceler l’adversaire, sans avoir à se déplacer ou à gaspiller de coûteux missiles.
Écoutez Pierre St-Cyr, colonel à la retraite et ancien pilote pour les Forces armées canadiennes, discuter des effets de cette nouvelle technologie sur les affrontements militaires, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On appelle ça la guerre du futur, mais c'est aujourd'hui qu'elle se réalise. Les moyens conventionnels sont là, mais actuellement, les drones font une percée technologique qui vient mettre un petit peu à l'écart les anciens moyens ou les moyens conventionnels. Parce qu'ils sont capables de se déplacer assez furtivement, sont difficiles à repérer et sont difficiles à abattre.»