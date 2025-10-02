Des pertes de 5,1G$

Le chroniqueur économique Michel Girard a signé une chronique coup-de-poing dans le Journal de Montréal où il fait état de l'héritage financier de Pierre Fitzgibbon, le qualifiant de «révoltant».
Les rendements des placements que l'ex-ministre a effectués via le Fonds de développement économique (FDE) ont été si mauvais que le gouvernement a dû y injecter 1,46 milliard de dollars (G$).
Ce montant a servi à couvrir les «créances douteuses et autres provisions pour pertes» totalisant 1,09 G$, ainsi qu'un déficit annuel de 369,2 millions de dollars.
Sur les six années du règne du «superministre» Fitzgibbon, c'est un total de 5,1 G$ que le gouvernement a dû réinjecter dans le FDE.
«Tout ça, c'est le résultat des mauvais placements qui ont été effectués sous la férule de Pierre Fitzgibbon. Il a été en poste pendant près de six ans, et le gouvernement a investi directement dans des centaines d'entreprises, petites et moyennes. Et voilà le résultat. La grande question, c'est: comment font-ils leur évaluation?»