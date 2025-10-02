Des pertes de 5,1G$

Le chroniqueur économique Michel Girard a signé une chronique coup-de-poing dans le Journal de Montréal où il fait état de l'héritage financier de Pierre Fitzgibbon, le qualifiant de «révoltant».

Les rendements des placements que l'ex-ministre a effectués via le Fonds de développement économique (FDE) ont été si mauvais que le gouvernement a dû y injecter 1,46 milliard de dollars (G$).

Ce montant a servi à couvrir les «créances douteuses et autres provisions pour pertes» totalisant 1,09 G$, ainsi qu'un déficit annuel de 369,2 millions de dollars.

Sur les six années du règne du «superministre» Fitzgibbon, c'est un total de 5,1 G$ que le gouvernement a dû réinjecter dans le FDE.

Écoutez Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, dévoiler les conclusions de son travail d'enquête sur les investissements du gouvernement de la CAQ.