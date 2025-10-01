 Aller au contenu
Baseball
Séries d'après saison

Une première journée spectaculaire au possible

par 98.5 Sports

le 1 octobre 2025 20:02

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
Une première journée spectaculaire au possible
Shohei Ohtani. / AP/Mark J. Terrill

La première journée des séries d'après-saison du Baseball majeur a été ponctuée d'une foule de moments spectaculaires.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie Alex Agostino et spécialiste baseball au 98.5, Alex Agostino, résumer le tout avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les circuits retentissants de Shohei Ohtani;
  • La palpitante série Red Sox-Yankees;
  • Les assistances à la hausse pour une troisième année de suite;
  • L'horloge a aidé à la réduction de la durée des matchs.

