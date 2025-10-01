Le gouvernement américain est paralysé

La paralysie ou «shutdown» du gouvernement américain a été déclenché à 00h01 mercredi, à cause d’un désaccord budgétaire entre républicains et démocrates au Sénat, notamment sur des crédits liés à l’Obamacare.
Donald Trump intervient en politisant le débat.
Comment réagissent les démocrates?
Écoutez la chronique américaine de Valérie Beaudoin, mercredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.
Autres sujets abordés:
- Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, relance l’affaire Epstein;
- La proposition de cessez-le-feu à Gaza est fragilisée par les exigences du Hamas et les positions divergentes de Netanyahou.