Le gouvernement américain est paralysé

La paralysie ou «shutdown» du gouvernement américain a été déclenché à 00h01 mercredi, à cause d’un désaccord budgétaire entre républicains et démocrates au Sénat, notamment sur des crédits liés à l’Obamacare.

Donald Trump intervient en politisant le débat.

Comment réagissent les démocrates?

Écoutez la chronique américaine de Valérie Beaudoin, mercredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

