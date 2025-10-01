La guerre commerciale que mène le président américain à l’égard du Canada a des impacts considérables sur une panoplie d’industries, dont les fabricants de meubles.
Au Québec, 1 275 entreprises œuvrent dans l’industrie de l’ameublement, employant près de 25 000 travailleurs.
L’industrie du meuble au Québec représente 45 % des emplois de ce secteur au Canada.
L’administration Trump menace d’imposer un droit de douane de 10 % sur les importations de bois d’œuvre et une taxe de 25 % sur les importations d’armoires de cuisine et de meubles-lavabos, ainsi que sur d’autres produits en bois rembourrés, d’ici la mi-octobre.
D’autres tarifs pourraient être ajoutés en janvier.
Écoutez à ce sujet le président-directeur général de l’Association des fabricants de meubles du Québec, Gilles Pelletier, à La commission.
«Le meuble, il s’en produit partout au Québec. Ce qui est triste aujourd’hui, c’est pour les entreprises, mais surtout pour les travailleurs de toutes ces régions. L’industrie du meuble est surtout présente dans les petites communautés, là où c’est souvent la même famille qui travaille dans l’usine : l’oncle, la tante, les cousins… et c’est ça qui est dommage. »