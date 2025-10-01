La guerre commerciale que mène le président américain à l’égard du Canada a des impacts considérables sur une panoplie d’industries, dont les fabricants de meubles.

Au Québec, 1 275 entreprises œuvrent dans l’industrie de l’ameublement, employant près de 25 000 travailleurs.

L’industrie du meuble au Québec représente 45 % des emplois de ce secteur au Canada.

L’administration Trump menace d’imposer un droit de douane de 10 % sur les importations de bois d’œuvre et une taxe de 25 % sur les importations d’armoires de cuisine et de meubles-lavabos, ainsi que sur d’autres produits en bois rembourrés, d’ici la mi-octobre.

D’autres tarifs pourraient être ajoutés en janvier.

Écoutez à ce sujet le président-directeur général de l’Association des fabricants de meubles du Québec, Gilles Pelletier, à La commission.