Lors de son discours d’ouverture de la session parlementaire mardi, François Legault a ciblé l’islam radical et les syndicats.
Croyez-vous que ces thèmes peuvent réellement interpeller l’électorat?
Écoutez le rédacteur en chef de Qc125 et chroniqueur pour L’Actualité, Philippe J. Fournier, analyser l’impact que ce discours pourrait avoir sur les intentions de vote.
«La question mérite d’être posée. Je vais répondre en disant ceci : que ce soit au Québec, au Canada ou dans n’importe quelle province de taille raisonnable, un premier ministre ne donne pas un discours de la sorte sans avoir d’abord testé les mots-clés dans des focus groups ou des sondages. Ce n’est pas quelque chose qu’il sort comme un lapin d’un chapeau.»
Après l’intervention de Philippe J. Fournier, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent de la pertinence de resserrer les lois sur la laïcité au Québec.