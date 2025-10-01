 Aller au contenu
Politique provinciale
Intentions de vote

Le discours d'ouverture de François Legault peut-il faire bouger l'aiguille?

le 1 octobre 2025 13:26

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le premier ministre du Québec, François Legault, est applaudi par son caucus après avoir prononcé son discours inaugural à l’Assemblée nationale à Québec, le mardi 30 septembre 2025. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Lors de son discours d’ouverture de la session parlementaire mardi, François Legault a ciblé l’islam radical et les syndicats.

Croyez-vous que ces thèmes peuvent réellement interpeller l’électorat?

Écoutez le rédacteur en chef de Qc125 et chroniqueur pour L’Actualité, Philippe J. Fournier, analyser l’impact que ce discours pourrait avoir sur les intentions de vote.

«La question mérite d’être posée. Je vais répondre en disant ceci : que ce soit au Québec, au Canada ou dans n’importe quelle province de taille raisonnable, un premier ministre ne donne pas un discours de la sorte sans avoir d’abord testé les mots-clés dans des focus groups ou des sondages. Ce n’est pas quelque chose qu’il sort comme un lapin d’un chapeau.»

Philippe J. Fournier

Après l’intervention de Philippe J. Fournier, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent de la pertinence de resserrer les lois sur la laïcité au Québec.

