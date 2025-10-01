Lors de son discours d’ouverture de la session parlementaire mardi, François Legault a ciblé l’islam radical et les syndicats.

Croyez-vous que ces thèmes peuvent réellement interpeller l’électorat?

Écoutez le rédacteur en chef de Qc125 et chroniqueur pour L’Actualité, Philippe J. Fournier, analyser l’impact que ce discours pourrait avoir sur les intentions de vote.