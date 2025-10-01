Entrevue exclusive avec Daniel Jolivet au 98.5

En 1994, Daniel Jolivet a été condamné pour le meurtre de quatre personnes. Aujourd’hui, le DPCP reconnaît qu’il pourrait avoir été victime d’une erreur judiciaire. Il est en prison depuis 33 ans et, depuis le premier jour, affirme son innocence.

Au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, Daniel Jolivet s’ouvre sur cette nouvelle et sur les trente-trois années qu’il a passées en milieu carcéral.

Écoutez le journaliste Yves Boisvert mettre la table sur cette nouvelle, suivi du témoignage de Daniel Jolivet, cet homme qui a possiblement été victime d’une erreur judiciaire, jeudi, à La Commission.