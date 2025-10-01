 Aller au contenu
Justice et faits divers
Entrevue exclusive avec Daniel Jolivet au 98.5

33 ans après son incarcération, le DPCP reconnaît une possible erreur judiciaire

par 98.5

0:00
18:41

Entendu dans

La commission

le 1 octobre 2025 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
33 ans après son incarcération, le DPCP reconnaît une possible erreur judiciaire
La commission / Cogeco Média

En 1994, Daniel Jolivet a été condamné pour le meurtre de quatre personnes. Aujourd’hui, le DPCP reconnaît qu’il pourrait avoir été victime d’une erreur judiciaire. Il est en prison depuis 33 ans et, depuis le premier jour, affirme son innocence.

Au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, Daniel Jolivet s’ouvre sur cette nouvelle et sur les trente-trois années qu’il a passées en milieu carcéral.

Écoutez le journaliste Yves Boisvert mettre la table sur cette nouvelle, suivi du témoignage de Daniel Jolivet, cet homme qui a possiblement été victime d’une erreur judiciaire, jeudi, à La Commission.

«Je suis innocent, je suis non coupable. Ce n’est pas moi qui ai tué ça. Parmi ces personnes, j’avais deux amis. Moi, j’aurais jamais fait ça. Je ne suis pas un violent. Oui, j’ai un dossier criminel, mais j’ai toujours commis des vols, du recel ou de la fraude. Mon dossier parle de lui-même. J’ai été arrêté deux fois pour possession de cannabis, pour fumer des joints. Tu sais ce que c’est le problème ? Je n’ai jamais, jamais commis d’acte de violence. Et là, on m’accuse de meurtre.»

Daniel Jolivet maintient sa version des faits, 33 ans après son incarcération

«Tous les jours que je me lève le matin, je me dis: non, pas encore. Et puis les fins de semaine, c’est pareil. Je vous le dis, il fallait que je le dise: il y en a dehors les fins de semaine. Ils aiment ça, les fins de semaine. Moi, je déteste les fins de semaine. Pourquoi ? Parce que je me dis: non, c’est sûr, il n’y aura jamais de nouvelle qui va sortir, ni du bureau du ministre ni du DPCP.»

Daniel Jolivet

