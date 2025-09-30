 Aller au contenu
Société
5e Journée de la vérité et de la réconciliation

L'importance de comprendre le passé pour vivre au présent

par 98.5

0:00
8:35

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2025 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'importance de comprendre le passé pour vivre au présent
Des participants à la marche pour la réconciliation à Montréal, mardi. / PC/Christopher Katsarov

Le Canada souligne mardi la 5e Journée de la vérité et de la réconciliation. À Montréal, environ 1000 personnes se sont rassemblées pour une marche qui s’est terminée à la place du Canada, au centre-ville.

Écoutez Catherine Boivin, une Atikamekw, qui cumule plusieurs rôles, dont celui de créatrice de contenu afin de sensibiliser aux questions autochtones sur les réseaux sociaux.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation commémore les pensionnats autochtones et les traumas intergénérationnels.

Catherine Boivin, une artiste atikamekw, utilise TikTok pour sensibiliser aux réalités autochtones et partage l’histoire de son grand-oncle dont la famille a obtenu l’exhumation judiciaire.

Elle souligne l’importance d’impliquer les Premières Nations dans le développement économique, citant Hydro-Québec et les gouvernements fédéral et provincial.

