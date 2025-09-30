Plus que quelques heures pour sauver la mise

Les États-Unis sont à quelques heures d'une nouvelle paralysie gouvernementale, à moins qu'un accord sur le financement ne survienne au Congrès mardi soir entre républicains et démocrates.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert parler des conséquences potentielles d'une paralysie gouvernementale.

Les sujets discutés

Les conséquences économiques immédiates : fermeture des parcs nationaux, musées Smithsonian, suspension des aides sociales, et chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires

Les paralysies précédentes, notamment celle de 2018-2019 sous Donald Trump (35 jours, 3 milliards de dollars de pertes), ont affecté l'emploi, les petites entreprises et les statistiques économiques essentielles.

Au Canada, la diversification des marchés passe par l’expansion des ports de Montréal, de Contrecoeur et du Saguenay.