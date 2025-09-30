Les syndicats réagissent au discours inaugural de François Legault, alors qu'ils se trouvent dans la ligne de mire du premier ministre en cette rentrée parlementaire.
Il a notamment annoncé un projet de loi pour accélérer les projets économiques, réduire la bureaucratie et moderniser le régime syndical.
Écoutez Caroline Senneville, présidente de la CSN, en discuter mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Je dirais au premier ministre et au ministre du Travail que ce serait bien de moderniser les relations de travail. On pense qu'on fait partie de la solution, puis qu'il faut se parler avant. Ce que je trouve déplaisant, c'est que ça fait sept ans de ce gouvernement-là, et là les gens sont insatisfaits. C'est comme si on se lève ce matin, puis on décide que c'est la faute des syndicats.»