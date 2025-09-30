Les syndicats réagissent au discours inaugural de François Legault, alors qu'ils se trouvent dans la ligne de mire du premier ministre en cette rentrée parlementaire.

Il a notamment annoncé un projet de loi pour accélérer les projets économiques, réduire la bureaucratie et moderniser le régime syndical.

Écoutez Caroline Senneville, présidente de la CSN, en discuter mardi, au micro de Philippe Cantin.