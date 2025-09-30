Les Canadiens en action au Centre Vidéotron

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs d'Ottawa, mardi soir, lors d'un match préparatoire devant une salle (presque) comble au Centre Vidéotron, à Québec.
Cette présence génère une certaine effervescence à Québec alors que des joueurs des deux équipes ont participé à plusieurs activités à travers la ville.
Écoutez Jérôme Landry, animateur sur les ondes de notre station soeur du FM93, revenir sur les aspects positifs qu'apportent les matchs de la Ligue nationale de hockey organisés à Québec, mardi, dans l'émission de Philippe Cantin.
L'animateur espère que l'expérience se reproduira à nouveau pour devenir une véritable tradition.
«L'activité comme telle, l'an passé, avait été un succès. Tu sais, on avait eu de très bonnes foules au Centre Vidéotron pour les deux matchs. Les joueurs des Kings (de Los Angeles) qui avaient mis la main à la pâte, entre autres dans des soupes populaires. On dirait que c'est un peu la suite de tout ça qu'on vit cette année. Puis, je me demande si on n'est pas en train de créer une belle petite tradition d'automne à Québec en septembre. »
