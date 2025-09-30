Les Canadiens en action au Centre Vidéotron

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs d'Ottawa, mardi soir, lors d'un match préparatoire devant une salle (presque) comble au Centre Vidéotron, à Québec.

Cette présence génère une certaine effervescence à Québec alors que des joueurs des deux équipes ont participé à plusieurs activités à travers la ville.

Écoutez Jérôme Landry, animateur sur les ondes de notre station soeur du FM93, revenir sur les aspects positifs qu'apportent les matchs de la Ligue nationale de hockey organisés à Québec, mardi, dans l'émission de Philippe Cantin.

L'animateur espère que l'expérience se reproduira à nouveau pour devenir une véritable tradition.