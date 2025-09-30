 Aller au contenu
Sports
Les Canadiens en action au Centre Vidéotron

LNH à Québec: «Je me demande si on n'est pas en train de créer une tradition»

par 98.5

0:00
7:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2025 16:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérôme Landry
Jérôme Landry
LNH à Québec: «Je me demande si on n'est pas en train de créer une tradition»
Jérôme Landry / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs d'Ottawa, mardi soir, lors d'un match préparatoire devant une salle (presque) comble au Centre Vidéotron, à Québec.

Cette présence génère une certaine effervescence à Québec alors que des joueurs des deux équipes ont participé à plusieurs activités à travers la ville.

Écoutez Jérôme Landry, animateur sur les ondes de notre station soeur du FM93, revenir sur les aspects positifs qu'apportent les matchs de la Ligue nationale de hockey organisés à Québec, mardi, dans l'émission de Philippe Cantin.

L'animateur espère que l'expérience se reproduira à nouveau pour devenir une véritable tradition.

«L'activité comme telle, l'an passé, avait été un succès. Tu sais, on avait eu de très bonnes foules au Centre Vidéotron pour les deux matchs. Les joueurs des Kings (de Los Angeles) qui avaient mis la main à la pâte, entre autres dans des soupes populaires. On dirait que c'est un peu la suite de tout ça qu'on vit cette année. Puis, je me demande si on n'est pas en train de créer une belle petite tradition d'automne à Québec en septembre. »

Jérôme Landry

Autres sujets abordés:

  • La course à la mairie de Québec s'intensifie;
  • Est-ce que les gens de Québec croient toujours au troisième lien? 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Début des éliminatoires dans le baseball majeur
Lagacé le matin
Début des éliminatoires dans le baseball majeur
0:00
4:35
Cinq jours de congé pour les Blue Jays: un couteau à double tranchant?
Lagacé le matin
Cinq jours de congé pour les Blue Jays: un couteau à double tranchant?
0:00
5:43

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'armée américaine 2025, version Donald Trump et Pete Hegseth
Réforme majeure annoncée
L'armée américaine 2025, version Donald Trump et Pete Hegseth
«Le Canada anglais rattrape le Québec» -Dimitri Soudas
Sondage sur l'immigration
«Le Canada anglais rattrape le Québec» -Dimitri Soudas
Remonter en popularité: «C'est l'équivalent d'escalader l'Everest»
Discours d'ouverture de François Legault
Remonter en popularité: «C'est l'équivalent d'escalader l'Everest»
Tilly Norwood: la toute première actrice créée par l'IA
Vent de panique à Hollywood
Tilly Norwood: la toute première actrice créée par l'IA
«Pour moi, il n'y a rien d'entendu» -Bruno Marchand
En avance dans les sondages à Québec
«Pour moi, il n'y a rien d'entendu» -Bruno Marchand
«Les gens sont insatisfaits puis on décide que c'est la faute des syndicats»
Discours inaugural de François Legault
«Les gens sont insatisfaits puis on décide que c'est la faute des syndicats»
Chris de Burgh de retour pour ses 50 ans de carrière
40e anniversaire de Lady In Red
Chris de Burgh de retour pour ses 50 ans de carrière
Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»
Un suspect arrêté après 14 ans
Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»
François Legault ouvre la nouvelle session parlementaire
En direct de l'Assemblée nationale
François Legault ouvre la nouvelle session parlementaire
10 000 logements - dont 5 000 sociaux et abordables - attendus à Blue Bonnets
Investissement de 1,5 milliard $ sur dix ans
10 000 logements - dont 5 000 sociaux et abordables - attendus à Blue Bonnets
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont coûté 6,6 milliards d’euros
700 millions de plus que prévu
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont coûté 6,6 milliards d’euros
La menace d'un «shutdown» plane à nouveau sur les États-Unis
Arrêt des activités gouvernementales
La menace d'un «shutdown» plane à nouveau sur les États-Unis
Le Canada dans une force de maintien de la paix?
Bande de Gaza
Le Canada dans une force de maintien de la paix?
Christian Dubé veut que 1,2 million de patients soient pris en charge
Dès janvier
Christian Dubé veut que 1,2 million de patients soient pris en charge
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30